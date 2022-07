Philippe LE MENEZ

Fort d'une longue expérience dans les achats à différents postes et dans différents domaines (R&D, études transverses (Facteur humain, sécurité, bruit & vibrations), prestations bord, matériels spécifiques, projets exports, fonctionnement investissement pour le site....), travaux immobilier, études immobilières, décontruction de navires, je mets à profit aujourd'hui mes acquis en tant que manager d'une équipe achats groupe hors production, centre de compétence flux achats, et pilote du chantier productivité et simplification achats pour le groupe Naval Group



Mes compétences :

Achats

Commande privée & marchés publics

Déconstruction valorisation

Equipements / prestations / projet global

prestation intellectuelle