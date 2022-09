Philippe LEDUN

+25 ans d'expérience en gestion de projets/vente/marketing international dans des installations Intra-logistique, traçabilité (hardware et middleware) et High-Tech émergentes, notamment l'identification par radio-fréquence (RFID).



Gestion d'objectifs techniques et commerciaux, et management d'une équipe de chefs de projets.

Responsable pour la France du développement commercial avec les intégrateurs (OEM).

Mise en place de l'organisation et de la stratégie pour atteindre les objectifs annuels.

Responsable de projets expérimenté et développement commercial.



Forte sensibilité multi-culturelle (Europe), bilingue Français-Anglais, + notions en Espagnol.



COMPETENCES:

Gestion de projets en environnement industriel à fortes valeurs ajoutées. Management d'équipe multiculturelle et pluridisciplinaire. Négociation commerciale (europe), définition d'un business plan, définition de budget de fonctionnement d'une équipe, définition de stratégie, coordination d'équipe.



Mes compétences :

Business

Business development

Commercial

Dirigeant

Entrepreneur

Export

International

International Sales

International Sales & Marketing

Management

Marketing

Marketing technique

Multicultural

RFID

Sales

Sales & Marketing

Service client

Teamwork

Technique

Traçabilité

Vente