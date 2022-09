Philippe LEFEVRE

Titulaire d'un CAP Boulanger et d'un CAP Pâtissier, j'ai pu travailler pendant 9 ans dans une boulangerie artisanale. J'ai pu acquérir une expertise autour des métiers de bouche.



Je travaille actuellement en tant que vendeur dans un rayon charcuterie traditionnelle dans une grande surface.



Attaché aux valeurs de travail en équipe et d'entraide, j'ai intégré la Protection Civile des Yvelines en tant que secouriste bénévole et j'exerce actuellement (sous le même statut) le poste de Directeur Départemental des Opérations.



Je reste à votre disposition pour échanger avec vous.





Mes compétences :

C.A.P. de pâtissier

C.A.P. de boulanger

Employé commercial vendeur charcuterie - fromage

Secourisme