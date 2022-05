Philippe LEMAIRE

Responsable d'agence en amélioration de l'habitat jusqu'en mars 2020.

Agent commercial en ENR, courtage en travaux immobilier, solutions à économie d'énergie, et appareils de décontamination d'air . Commercial depuis 1994, puis animateur, recruteur formateur et responsable des ventes principalement dans la vente directe auprès des particuliers.

Je connais les professionnels à travers la vente de produits surgelés(davigel davifrais groupe nestlé)à Lyon et de gros outillages(la MACC) sur la gironde.

Les secteurs d'activités auprès des particuliers sont l'amélioration de l'habitat comme le traitement de charpente, isolation, asséchement des murs et assainissement des couvertures(RCH groupe le CARRE) sur la Nièvre et la Vienne.Mais aussi les énergies renouvelables dont les PACs, les ballon ECS, le photovoltaïque et l'éolien(SEME, CEDE, H2O ENERGIES SERVICES)sur le Loiret, l'Aube, le Centre et Poitou Charentes.

Autodidacte j'ai un Bac économie et ai suivi un stage de perfectionnement aux techniques de ventes.

Je cherche à m'épanouir à travers un challenge, une équipe, un produit et une rémunération à la hauteur de mon ambition.



Mes compétences :

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Vente

Management

Négociation

Frozen Food

Brokerage

Renewable Energy