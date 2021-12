Philippe LETEN

Belge retraité, vivant à Djerba depuis 2013, je me suis dirigé vers la photographie tardivement. Très vite, mes photos ont plu à mes proches, qui mont poussé à les faire connaître, et à maméliorer en participant à des expositions ainsi quà des concours.

Autodidacte, je me dirige peu à peu vers des photographies de portraits, de paysages sortant de lordinaire et de situations exceptionnelles. Lenvie de me diriger vers les shootings me trotte de plus en plus dans la tête, et j ai dernièrement, participé à une séance avec le top modèle Arwa Karkouba et le photographe Houcine Konvikt.

Un nouvel avenir souvre devant moi, et je compte bien my plonger et apprendre un maximum de cecque la photographie mapportera