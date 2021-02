Philippe LIHOREAU (PHILIPPE LIHOREAU)

De formation autodidacte, j'ai construit mon expérience professionnelle en commençant par un poste dans la Grande Distribution en chef de rayon produits frais pendant 7 ans, puis en créant et développant ma propre « agence commerciale « tournée vers les clients de la Grande Distribution.

Jai ensuite rejoint le groupe industriel américain « Chep » pour un poste d'auditeur de prestations industrielles sur 8 sites dans les domaines de gestion des flux logistiques, de la production/qualité/ stockage et de l'optimisation des livraisons clients. Parallèlement, j'ai organisé l'implantation du plus important site de production en IDF ainsi que sa gestion administrative des flux.

Puis dernièrement j'ai accompagné, en CODIR, le Dirigeant de la société BURBAN PALETTES RECYCLAGE pendant 14 années de croissance (2005 à 2019), dans les domaines du commerce, de la production/qualité/sécurité, des RH, de l'audit et du contrôle de gestion passant ainsi de 6 à 19 sites d'exploitation, de 120 à 480 salariés avec une variation de CA de 15 à 60M euros, associé à des résultats nets en forte progression sur cette période, pour devenir ainsi le 3éme acteur national de la profession.



Mes ENVIES professionnelles : Elles sont rythmées par ma détermination et mon pragmatisme à agir sur l'organisation, la planification des tâches, la gestion optimisée des hommes, le respect des délais, des couts et des engagements pris par l'entreprise envers ses clients.



Mon ATOUT majeur : Fédérer les équipes vers la Stratégie d'Entreprise par un « Management engagé », agile et respectueux des valeurs humaines.

On dit de moi que je suis un Leader naturel et attentif.



Pour en savoir plus sur nos attentes respectives, je vous propose de nous rencontrer à votre convenance, je suis disponible pour vous accompagner dans votre projet d'entreprise.