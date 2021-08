Philippe LUSSIEZ

Je propose aux PME, de gérer leur infrastructure informatique, seul ou en appui du DSI,

ou d'intervenir pour le compte d'intégrateurs de progiciels



Mon expérience variée me permet d'intervenir personnellement sur les différents métiers liés à ces fonctions :

- Intégration, sécurisation, administration des systèmes et des réseaux;

- Technicien hardware et support, interventions sur site et à distance

- Développements et intégrations de solutions Web Client-Serveurs.



A temps plein ou partagé entre plusieurs structures.







Mes compétences :

Windows Server 2003/2008

PHP MySQL

Mac OSX

Windows 7

VBA

CMS

ERP Syteline

Responsable

Formateur

Active directory

TCP/IP

Réseaux

Windows

Technicien

Microsoft

Linux ubuntu

C++

Visual Basic for Applications

UNIX

Sage Accounting Software

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Linux

Ethernet

Apple Mac

Android

Active Directory NT