Philippe MATHIEU

Apres plus de 30 ans d'activites dans les technologies de l'information, fort d'une experience de manager d'une entreprise de consulting, de directeur de programme et de consultant expert sur des projets de transformation, j'interviens maintenant au sein de PM&Co comme consultant expert sur des missions de conseil sur la transformation - stratégie digitale, business modeling, organisation, lean management - et du management de projet.



Tous les détails sur les services et les offres PM&Co sur https://pmcocab.fr/



Mes compétences :

Conseil

Management

Gouvernance

Gestion de projet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'ouvrage

Stratégie IT