Philippe MATZKOWSKI

Diplômé d’un bac +5 en électronique , je dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans la commercialisation de composants électroniques et de systèmes électromécaniques à forte valeur ajoutée pour les marchés de l’aéronautique, de la défense, du ferroviaire, du médical, de la recherche pétrolière et du spatial. Je serais heureux de vous rencontrer pour discuter plus avant de l’adéquation de mon expérience et de mon profil à vos attentes. Philippe



Mes compétences :

Bon négociateur orienté résultats

Forte culture technique

Bonnes connaissances des marchés professionnels