Philippe MEYER

Mon expérience :

- Postes de direction d'unités de l'ordre de 700 personnes en métropole ou sur théâtres d'opérations extérieures (Cambodge, Afrique, Arabie Saoudite);

- Connaissance approfondie géopolitique région du golfe;

- Gestionnaire de nombreux projets;

- Management en situation de crise;

- Conseil de Hautes Autorités civiles et militaires;

- 17 ans d'expérience internationale: sur le terrain; en ambassade bilatérale ( Doha),auprès d'organisation multilatérale (Vienne/ OSCE) ou au sein de bureaux parisiens dédiés à l'action diplomatique;

- postes en bureaux dédiés à aux études et à la stratégie générales (prospective et anticipation)



Mes objectifs après 40 ans de vie professionnelle passionnante:

- Me mettre au service d’une entreprise ou d’une organisation ayant un souci et une conception professionnelle de développement à l’international

- Le Golfe arabo-persique (Qatar en particulier), le Proche Orient, l'Afrique ou les pays d’Asie sont plus spécialement les régions recherchées.

- le cadre: celui d'un poste de directeur général adjoint, de chargé des relations internationales, de Responsable de projet dans tous ses aspects (planification, coordination, budget, relationnel), ou de chargé, au profit du directeur général, d’audit en interne ou de succursales à l’étranger. Le volet défense, sécurité ou aéronautique peut faire partie de la mission.



Mes spécialisations :

Développement de projet, gestion situation de crise, management ressources humaines, Négociations internationales, diplomatie, géopolitique, connaissance de grandes organisations ou entités internationales (UE,OTAN, ONU, OSCE), bonne connaissance de certaines problématiques géopolitiques des pays du Golfe, .aéronautique, sécurité, audit,



Mes compétences :

Relations internationales

Direction générale

Direction de projet

Prise de décision

Sens du contact