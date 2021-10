Philippe MONATTE

Après avoir fait des études généralistes (mathématiques, économie, statistiques, informatique) à l'université Lyon 1/2, je me suis spécialisé en gestion de projet à l'école de management de Lyon.

Je suis rentré en société de services (Umanis en 1999) dans un domaine qui démarrait à l'époque et qui est encore en pleine croissance: le décisionnel.

Ma formation et mon goût pour la diversité m'ont permis de pouvoir comprendre le enjeux métiers des clients pour lesquels je suis intervenu.

J'ai pu parfaire le métier de consultant et de chef de projets chez ASI Informatique de 2001 à 2005 et ainsi être compétent sur l'ensemble de la chaîne de mise en place de solution décisionnelle que ce soit sur l'axe pilotage ou réalisation.



J'ai intégré les laboratoires Boiron en 2005 pour exercer les mêmes fonctions mais cette fois-ci du côté client.

Depuis début 2013 j'assure la mission de responsable informatique de la filiale Boiron Belgique en étant 3 jours par semaine à Bruxelles. Cette expérience me permet de découvrir une autre culture et de nouvelles compétences à mettre en œuvre aussi bien en terme de périmètre organisationnel que fonctionnel.

De 2015 à fin 2018, j'ai travaillé en relation avec les 20 filiales de Boiron SA pour animer ou coanimer l'activité informatique (quotidien et projets) sous l'impulsion des décisions stratégiques prises par les équipes Siège.

Depuis octobre 2018 j'ai pris la responsabilité d'une équipe de 10 personnes au sein du siège afin de piloter le portefeuille de services IT offert aux utilisateurs du Groupe Boiron, du recueil de besoin jusqu'au support de ses services.



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

Management

Data warehousing

Lions Club

Informatique