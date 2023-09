Philippe MONTUEL

Responsabilités sur des postes de direction et en support de direction depuis presque 15 ans ; Expérience d’organisations diverses (collectivités territoriales, Groupement d’intérêt public) et d’environnements complexes (développement local, biotechnologies) ; Contribution à la conduite de projets stratégiques ; capacité à appréhender des sujets variés, à définir et formaliser des plans stratégiques ; Management ; Mise en œuvre des outils de gestion et organisation des gouvernances ; audit et contrôle interne



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Rédaction

Marchés publics

Droit public

Gestion de projet

Contrôle interne

Management