Philippe MURISASCO

Responsable comptable et manager d'équipes durant14 années, je suis en quête de nouveaux challenges stimulants. Déterminé, rigoureux et impliqué j'ai hâte de pouvoir mettre à profit mes compétences et savoir être au profit d'une entreprise. Capable de gérer et superviser plusieurs dossiers comptables, l'administratif et les finances, mes diverses missions ont toujours été menées avec succès. J'assistais la Direction Générale dans les prises de décisions, mesures, projets et budgets, Excellente capacité d'adaptabilité et à gérer les tâches de manière méthodique et organisée avec un haut niveau de confidentialité, discrétion et de conscience professionnelle. Bon esprit d'analyse, de réflexion, de logique et d'équipe.