Philippe PARIAUD

Mon expérience de 27 ans dans le monde du Textile m’a permis de développer de multiples compétences dans la technique, le commercial, la recherche et développement, ainsi que dans le management autant d’atouts qui me permettront d’être rapidement opérationnel.



Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur Textile de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, j’aimerais mettre à la disposition d’un employeur toute mon expertise, ainsi que ma rigueur, mon efficacité et mon autonomie.



Mes compétences :

Technique

Développement produit

Vente