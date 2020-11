Philippe PEYRALANS

J'occupe un poste de dessinateur projeteur en conception mécanique.

J'ai acquis des compétences dans la conception, l'amélioration de machines et d'outillages pour l'industrie.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Définition besoins clients

Proposition de solutions argumentées

Réalisation et modification de nomenclature

Réalisation et modification de plans de détails

Réalisation et modification de plans d'ensemble

Conception mécanique

Résistance des matériaux

Machines spéciales

Notes de calculs

Autocad mechanical 2017

Autodesk inventor 2017

Catia V5 (Part design, Assembly design, Sheet metal design, Generative shape)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

LibreOffice