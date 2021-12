Philippe PEYRE

Véritable Chasseur, fort dune expérience de plus de trente années dans plusieurs métiers de la vente de différents secteurs dactivités, la prospection terrain est à mon sens, la mission incontournable pour

développer et fidéliser son portefeuille clients.



Compétences et aptitudes :

Prospection terrain et téléphonique, développement commercial et fidélisation des clients

Diplomatie, aisance relationnelle, orientation client

Force de proposition et de persuasion

Communication, habileté à négocier les contrats

Pratique des logiciels Word, Excel, AS 400, Divalto, CRM Motors, Winpneus et Internet.