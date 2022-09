Philippe PHILIPPE VIALLET (VIALLET)

Je me présente Philippe VIALLET Coach en Développement Personnel : Une personne très humaine, sensible,curieuse , une personne qui aime relever les défis, une personne qui dégage une énergie vitale que j'aime transmettre.

Je suis votre Coach pour vous aider à évoluer et trouver vos propres réponses par un accompagnement individuel et personnalisé.



"Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité" Antoine de Saint Saint-Exupéry



Faîte de même !! et vous verrez ! c'est fantastique ! Vivez !



Mon site internet :

http://www.ovoia.com/philippe-viallet-coachdevie