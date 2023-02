Philippe PONCIN

Bonjour, trop de choses à dire en si peu de temps; en réponse à votre message, voici quelques informations: Suis un jeune vieil home pas vraiment sage mais avisé, amoureux de la vie; Mes parents encore vivants Georges (92 ans) et Arlette (91) ; Dans ma vie trois filles tiennent une importance de choix Marie (39), Charlotte (27) et Agathe (20) ; Suis motivé et investi dans l’écriture, la composition musicale par l’improvisation, l’édition et encore la production audiovisuelle ; Après 40 ans dans le domaine audiovisuel à un niveau de direction à l’Ina (Institut National de l’Audiovisuel), puis à la recherche, ai encore des compétences et des appétences pour construire des réseaux et des projets au niveau national ou international ; Suis un parisien de 5ème génération, enfant et ancêtre du pavé et compte bien le rester le plus longtemps possible, même si cela déboussole quelques humains.