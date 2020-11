Philippe PORRÈS

Pluridisciplinaire et fort de plus de 23 ans d'expérience, dont 16 en tant que dirigeant d'une SSII, j'ai acquis

des compétences à la fois techniques, managériales, organisationnelles et légales.

Mon parcours professionnel ma conduit à travailler dans des entreprises de toutes tailles, de la

TPE au groupe à dimension internationale, et apporté polyvalence et adaptabilité.



Expérimenté dans les secteurs industriels, Telecom, Assurance, Maritime, Médical et Négoce, j'interviens sur différents aspects :

MANAGEMENT :

- Recrutement, formation et gestion déquipes pluridisciplinaires (5 à 25 personnes)

- Pilotage des intervenants et des sous-traitants

- Contexte international et maîtrise de l'anglais

ORGANISATION :

- Schéma directeur et plan d'actions

- Audits et diagnostics fonctionnels

- Analyse des flux de circulation des données

- Conduite du changement

COMPETENCES TECHNIQUES ET PILOTAGE DE PROJETS :

- Refonte de Système d'Information

- e-commerce

- Portails Web

- Intégration d'ERP, CRM, WMS-TMS, BI

- Bases de données : Optimisation, sécurisation et réplication

- Mise en place de Plan de reprise et de continuité d'activité

SECURITE ET JURIDIQUE:

- RGPD

- Rédaction de Charte informatique

- Définition de la politique de sécurité



J'ai récemment mis en place le Service Informatique du Groupe ALPHITAN en France, Allemagne, Italie et Chine ...



Très attentif aux évolutions technologiques et de leurs applications réelles en environnement professionnel, je suis disponible immédiatement, à l'écoute de nouvelles opportunités de nouveaux challenges professionnels.



Mes compétences :

Développement web

Gestion administrative

Dépannage informatique

Direction des systèmes d'information

Système d'information

MySQL

PHP

VBScript

Internet

Microsoft Office

Gestion de projet

ASP.NET

Visual Basic

Administration réseaux

Apple iOS

ASP

SQL

ODBC

Microsoft Windows

Microsoft Internet Information Server

HTML

DHTML

Active Server Pages

GANTT Project

Fortinet

VMware

Virtualisation

