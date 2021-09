Philippe RIVRAIN

Artiste plasticien depuis 1980, je me suis très vite dirigé vers les applications des supports négatifs,

les définitions chromatiques complémentaires de la "vision couleur" avec la peinture "négativiste",

la photographie anaglyptique et stéréoscopique,

puis vers la composition sonore expérimentale pour les arts visuels aux seins d'ateliers personnels et partagés dans quelques pays d'Europe.

Aujourd'hui, polygraphiste, mes choix se dirigent vers l'utilisation de divers types de supports graphiques et de recyclages dans des ateliers d'arts en commun, et personnels.



Mes compétences :

Développement

Social

Arts plastiques

Composer

Photographie

Enseignement artistique

Art contemporain

Communication visuelle

Environnement

Agriculture biologique

Composition musicale

Design sonore

Sculpture

Peinture

Musique

Poésie

Photo

Dessin

Artiste

Web

Art

Culture

Communication culturelle

Originalié

Arts

Cinéma

Création

Peintre

Je peux réaliser une fresque murale

Peinture murale

