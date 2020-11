Philippe SABARDU

Spécialiste avéré et reconnu du développement foncier, 30 ans d'expérience(s) avec tout ce que ça implique. Très bonne connaissance des acteurs et des enjeux de la région Pays de la Loire. Prise en compte de l'ensemble des opérations de lotissement, recherche et négociation foncière, urbanisme, montage, vrd, financement, commercialisation. Dynamique, enthousiaste, audacieux et persévérant.



Mes compétences :

Développement durable

Immobilier

Promotion immobilière

Urbanisme

Histoire

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel