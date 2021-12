Philippe SAGNAT

Ma position de Chef de projets est plus qu'une fonction, une passion.

La mise en place de processus de pilotage, de gestion de risques, de reporting a contribué à la réalisation de modules de formations internes. Ma passion dans le domaine de pilotage de projets est issue de plus de vingt ans d’expérience dans le domaine dont certains ont été des défis.

Ne pas déduire de cette expérience que je suis un dinosaure !!! Loin de là.

Faire profiter la jeunesse de mon expérience est pour moi mon objectif principal.

Comme le dit Spinoza "Une affection qui est une passion, cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte" donc pour moi j'ai encore des découvertes à venir..