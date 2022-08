Après un violent divorce à l'âge de 42 ans, ce moment de ma vie a été une étape décisive dans le changement de paradigme.



J'ai d'abord, dans un premier temps, chercher à me poser les bonnes questions sur la QUÊTE DE SENS.



Ce travail douloureux (car tout changement commence par la douleur) aura duré 7 ans en me dépouillant de tout ce que j'avais, pour renaître à nouveau.



Cela m'a permis de comprendre enfin pourquoi dans ma vie j'attirai toujours des femmes "pervers narcissiques"



J'ai donc décidé de changer d'optique de vie, avec des choix difficiles à prendre.



Auparavant je ne fonctionnais qu'au mental, basé sur la reconnaissance personnelle, sociale et professionnelle en allant chercher tout à l'extérieur de moi.



Ce travail en profondeur m'a amené à comprendre que le plus beau des trésors finalement est d'abord à l'intérieur de nous.



Petit à petit, je me suis reconnecté à mon "cerveau droit" lié à l'intuition, le ressenti. J'ai développé des capacités enfouis sur le monde de l'invisible.



Fraichement certifié de l'école nationale de Géobiologie auprès d'Alain de LUZAN, conférencier et chercheur dans le domaine de la Géobiologie, lui-même expert depuis plus de 30 ans.



J'ai été également accompagné par le docteur et cancérologue Luc BODIN dans les séances énergétiques et la connaissance du "quantique" sur le corps humain.



Aujourd'hui, c'est ce savoir que je mets à votre disposition. C'est aussi une expérience, une expertise que je mets aux services des personnes et des lieux de vie en pratiquant la Géobiologie et l'énergétique.



C'est enfin tout mon vécu de vie qui me permet aujourd'hui de vous apporter toute la bienveillance qui m'anime en étant en totale alignement avec mon âme.



Vous trouverez sur ce site une partie de ce que je vous propose . (www.philippe-scandariato.com)



Je vous souhaite une bonne visite