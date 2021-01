Philippe TAMBON

En recherche active d'un poste de responsable d'exploitation ou de responsable de centre de profit dans la Région Provence Alpes Cote d'Azur ou Midi Pyrénées

Fort de plus de 10 ans d'expérience dans la gestion d'exploitation et de centre de profit.

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans la gestion financière, le développement commercial et le management d'équipes pluridisciplinaires.

Rigoureux, dynamique, accrocheur et passionné du monde du travail.

Je suis à votre disposition pour converser

Bien cordialement

Philippe



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Audit