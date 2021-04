Philippe THADAUME

Acquisition des compétences suivantes :

- installations générales : tuyauteries, machines tournantes, appareils chaudronnés, génie civil, charpente

- électricité : instrumentation, système

- connaissance codes API, CODAP, ASME, norme ASTM

- animation et mise en place équipes de travail

- étude de faisabilité, APS, APD, HAZOP, suivi de chantier

- suivi relations avec clients, fournisseurs et sous-traitants

- négociation technique et commerciale

- cost-control, rédaction spécifications et offres techniques, réquisition de travaux



dans les domaines d'activités suivants :

- raffineries pétrolières : désulfuration

- raffineries sucrières

- chimie de spécialité (polymères), pharmacie

- environnement et traitement des eaux

- nucléaire

- incinération

- construction navale



Mes compétences :

Ingéniérie

Gestion de projet

Chimie

Environnement

Qualité