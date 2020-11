Philippe TOQTOQ RESTO (BERTRAND)

Philippe Bertrand est le fondateur de la plateforme web ToqToq Resto ainsi que du Centre d'Entrepreneuriat en Restauration.



ToqToq Resto

Une plateforme web dédiée à la reprise, achat et vente d'entreprise dans le domaine de la restauration et alimentation



Centre d'entrepreneuriat en Restauration

Un centre dédié et tourné vers la création d'entreprise dans le domaine de la restauration



Philippe Bertrand est détenteur d'un

*Master Management Hôtellerie-Restauration

*Licence Professionnelle Droits, économie, gestion Métiers des Arts culinaires et des Arts de la table spécialité création et reprise de restaurant

*BTS (Brevet de technicien supérieur) Hôtellerie-Restauration en Art culinaire, Art de la table et du service

*BAC Pro en restauration