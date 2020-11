Philippe TOUITOU

Associé cofondateur et cogérant du cabinet d'avocats LEGIPASS AVOCATS, je peux vous aider dans trois domaines du droit :

- Droit de la publicité et de la communication.

- Droit du numérique : droit de la propriété intellectuelle, droit de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information (NTIC), droit des données à caractère personnel (RGPD)

- Droit des affaires et des contrats.



Clientèle :

Depuis 16 ans que je suis avocat, j'accompagne principalement des entrepreneurs, des entreprises innovantes, leurs dirigeants et actionnaires.

Mes clients exercent notamment dans les métiers de la publicité et de la communication, de la création artistique et du spectacle, du design, de la production musicale et audiovisuelle, du commerce électronique, de l'informatique, d'internet, des Entreprises de Services du Numérique (ESN), du transport de personnes via des applications mobiles, de la sécurité, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie chimique, de la grande distribution, de la fabrication de meubles, du BTP, des entreprises du secteur de la propreté et des services associés, de l'industrie du tourisme, du secteur des hôtels, cafés, restaurants, des clubs sportifs, du Conseil en investissement financier.



Localisation :

Le cabinet Legipass Avocats est basé à Paris mais nous intervenons pour des clients situés partout en France, et particulièrement dans les régions de Nice et de Lyon où nous sommes très présents grâce à notre réseau de correspondants organiques.



Publications et conférences :

Je suis l'auteur de nombreux articles concernant principalement le droit de la publicité, la propriété intellectuelle, le droit des technologies de l'information et des données à caractère personnel, et la sécurité informatique. Je suis également co-auteur d'un ouvrage intitulé La sécurité informatique : réponses techniques, organisationnelles et juridiques co-édité par les éditions Hermès et Lavoisier en 2007. J'interviens en outre comme conférencier dans des séminaires portant sur ces sujets, généralement organisés par des éditeurs de logiciels, et des entreprises de services numériques (ESN -anciennement SSII).