Une vie professionnelle, active, riche d’expérience, de rencontres, d’enthousiasme ont nourri un know how, bref des compétences croisées, où la sensibilité artistique a nuancé la rudesse technologique ; de fait cette propension au partage a permis de transmettre des connaissances, de former des personnels aux profils variés, administratifs usagers de progiciels dédiés, créatifs d’agence de publicité.