Philippe VARRIER

Directeur Fondateur, Consultant Chasseur de Têtes.

- Homme d'Industrie pragmatique, éthique, respectueux de l'humain, sachant représenter les attentes des Dirigeants Opérationnels. Forte expérience des contextes de crise et de retournement.

- Ex DRH de terrain en usines en milieu concurrentiel exigeant.



20 ans d'expérience et de réseau en milieu INDUSTRIE, SERVICES et CONSEIL à l'INDUSTRIE au sens le plus large.

Dirigeants membres CODIR, Managers, Cadres et Experts.



Secteurs de compétences et d'expertise :

Automobile, Ferroviaire, Aéronautique, Packaging, Connectique, Plasturgie, Composites, Électronique, Oil & Gas, Mécanique de précision - Décolletage -Usinage, Externalisation, Maintenance industrielle, Machines spéciales, Récupération - Déchets, Biens d'équipement - Machine-Outil, Papier - Carton, Agroalimentaire, High Tech, Conseil Productivité industrielle, Conseil Achats - Supply Chain ... (liste non exhaustive)



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil