Philippe VIGNERON

Je justifie d'une solide expérience en tant que "Technicien en électronique" (hyperfréquence, microélectronique, compatibilité électromagnétique, électronique de puissance, dépannage, installation, maintenance, mesure, analyse, test),



Compétences en électronique :

-Dépannage de cartes électroniques.

-Retouche et contrôle visuel produit.

-Lecture de schémas électriques.

-Rédaction d'un dossier technique.

-Électronique de puissance (test et dépannage).

-Montage, câblage, test en électronique (industriels, balnéothérapies, agricoles, télécommunications)

-Lecture de schémas de montage et plans de câblage.

-Soudure sous binoculaire, traditionnelle et CMS.

-câblage de faisceaux.

-contrôler la qualité des produits.

-Repérer les défauts.



Compétences en test/mesure :

-Test en électronique : réglage, essai, test, mesure, déverminage.

-Test in situ, test climatique, test jtag, test fonctionnel, test machine.

-Test hybride (Basse Fréquence et hyperfréquence).

-Test en température (-55°c, +25°c, +100°c, +125°c) en ouverts et fermés.

-Test en microélectronique et en hyperfréquence (salle blanche).

-Test, mesure, essai en électronique (militaire, téléphonie, TV numérique, CEM).

-Mesure des particules salles blanches.

-Mesure composants hyperfréquences (Diode Gunn Brimstone 94Ghz) et qualification des wafers.



Compétences produits :

Tests, mesures, essais sur différents produits :

-SAGEM INDUSTRIE : électronique militaire : Navigation, guidage, viseur terrestre, camera thermique.

-THALES AIR SYSTEMS (76) : électronique militaire : Radar Master

-THALES Microélectronics (35) : électronique militaire : boîtiers hyper Electtronica G2, composants hyper : Diodes Gunn Brimstone 94 GHz, électronique médical : ELA médical (pacemaker cardiaque)

-MATRA NORTEL COMMUNICATIONS RENNES : Téléphonie : téléphone portables MATRA.

-THOMSON GRASS VALLEY (35) : TV numérique : VIBE (encodeur MPEG-4).



Compétences en CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) :

-Prépare et réalise des essais CEM (foudre, décharges électrostatiques, rayonnements) en laboratoire.

-Effectue des déplacements dans le Grand Ouest, pour réaliser des mesures CEM.

-En contact régulier avec les clients.

-Rédige les rapports de mesures, en mettant en oeuvre les connaissances techniques en matière de compatibilité électromagnétique, conformément aux normes européennes

-Un travail d’investigation est réalisé, si le produit n’est pas conforme aux normes CEM.



Environnements techniques :

-Appareils de mesures : Multimètre, powermeter, oscilloscope programmable, guide d’onde (94Ghz), analyseur de spectre, générateur, amplificateur, champ-mètre, antenne de champ électrique, antenne de champ magnétique, générateur de décharges électrostatiques, génératrices de transitoires, réseau de stabilisation d'impédance de ligne, générateur d'ondes induites par la foudre.



