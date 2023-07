Je suis Philippe Yandzi , détenteur d'un Brevet de Technicien Supérieur en Gestion Logistique et Transport obtenu au Ghana à l'institut Principal's College. Apres cette formation j'ai enchaîné des stages dans plusieurs companies de logistics où j'ai appris et exercé ce métier que j'aime tant. Fort de mes différentes expériences je disposes de grandes qualités techniques (Logistique de livraison, facturation, prospects, gestion de stocks, déclaration Douanière et en qualité d'hygiène sécurité et Environnement) ; sociales (relation clientèle et communication) et organisationnelles ( gestion du planning et respect des délais ).