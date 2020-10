Philippe ZINSER

Vous souhaitez immigrer au Canada ou vous connaissez des personnes ayant le projet de venir s'y installer?





Suivez-nous sur notre page Facebook Patrimoine-RH : https://www.facebook.com/patrimoine.rh



Rejoignez-moi sur mon profil Linkedin : https://www.linkedin.com/in/philippezinser/





Bonjour,



Merci de consulter mon profil.



Le monde change, et les ressources humaines aussi ! Les collaborateurs des entreprises nont jamais été aussi bien formés, instruits et informés, que dis-je, connectés en « live » et non-stop !



Pourtant, une grande majorité des entreprises continuent de gérer leurs collaborateurs avec des procédures contraignantes, une hiérarchie lourde et très contrôlante, sans parler de la bureaucratie qui laccompagne !



Lentreprise recherche des collaborateurs performants, motivés, capable dautonomie, de réactivité pour rester performante, rentable et continuer à croitre !



Les employés veulent de leur côté, plus de reconnaissance, dautonomie pour mettre en application leur savoir-faire et leur créativité. Ils veulent la confiance de leur employeur dans lobjectif de sépanouir et de donner du sens à leur vie !



Alors, quattendons-nous pour agir et adapter nos modes de gestion ?



Mon expérience à votre service.



25 années dexpérience dans le recrutement

Formation

Conférences

Recrutement à l'international (francophone)

Création et gestion de centre daffaires

Marketing RH

Création doutils de développement et fidélisation

Fidélisation du personnel (roulement de personnel, turn-over, rétention)

Très bonnes connaissances des secteurs : Mines - Construction - Industriel - Agroalimentaire.



Mes expertises :

Ressources humaines, la communication, le marketing RH, la marque employeur, la gestion par l'holacratie, la métaction, les entreprises libérées, la gestion R2, le bien être, le plaisir, le bonheur, le recrutement, les réseaux sociaux, Linkedin, Viadéo, Facebook, l'innovation, la créativité, la fidélisation, la rétention, la confiance, le partage, attr