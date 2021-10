Philippe ZOTTOLA

Depuis fin 2005 dans le monde professionnel, j'ai travaillé pour divers clients en agence Web et actuellement en interne dans une équipe de 12 personnes.



Assidu, sérieux et rigoureux, j'ai acquis aujourd'hui une bonne maîtrise de l'intégration et de belles notions de développement Web avec Magento Commerce et Bootstrap (pour le coté responsive).



Toujours envie d’évoluer, je suis actuellement en poste, mais je reste néanmoins à l'écoute du marché.



N'hésitez pas à me contacter.



Bonne continuation !



Mes compétences :

CSS

HTML

Intégration

Javascript

Magento

MySQL

osCommerce

PHP

Web

Bootstrap

SQL

Intégration responsive

jQuery

XML