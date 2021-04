Pierre-Adrien POËTE

Psychologue Clinicien à orientation émotivo-cognitivo-comportementale diplômé de l’Université de Mons, et suivant une formation en psychothérapie, je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de la psychologie.



Mes expériences au sein de diverses unités de soins de l'hôpital Vincent Van Gogh m'ont permis de faire face à de nombreuses pathologies (Troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles psychotiques, …) ainsi que de développer toutes les capacités indispensables à un bon psychologue clinicien.



En effet, je suis parfaitement autonome dans mon travail, que cela soit dans le diagnostic comme dans la prise en charge thérapeutique. J’ai une bonne capacité d’intégration en équipe. La création et l’animation de groupe thérapeutique me sont familières.



Comme mes anciens collaborateurs peuvent en attester, je suis intuitif, empathique, collaborant, rigoureux, déterminé et ponctuel.



Afin de mieux comprendre mon parcours, je vous invite à consulter mon curriculum vitae. Je demeure à votre disposition pour tout renseignement ou souhait d'entrevue.



Mes compétences :

Gestion des priorités

Autonomie professionnelle

Psychothérapie

Thérapie de groupe

Travail en équipe

Microsoft Excel

Thérapie individuelle

Sens de l'initiative

Thérapie comportementale et cognitive

Animation de groupes

Microsoft Outlook

Psychologie clinique

Microsoft Word