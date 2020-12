Technicien logistique avec 15 ans d'expérience sur les approvisionnements, je dispose d'une connaissance et d'une maîtrise des flux internes et externes à l'entreprises.



Mes compétences :

Export

Warehouse management

Import

Purchasing management

Coaching sportif

Lean supply chain

Gestion des stocks et approvisionnement

Sourcing

Amélioration continue

Sport

Animation de réunions

Suivi fournisseurs

Approvisionnement et achats

Planification

Logistique industrielle

SAP

Microsoft Dynamics