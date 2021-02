Pierre-Alexandre BLIN

Anciennement assistant du responsable logistique et commercial stagiaire au sein de l'Automobile Club de l'Ouest (créateur et organisateur des 24 Heures du Mans), je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

Je suis particulièrement intéressé par des postes de coordinateur d'événements, communication ou marketing opérationnel.



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Evénementiel

Adobe Photoshop

Marketing du luxe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de projet

Gestion de budget

Marketing