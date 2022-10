Pierre-Alexandre DEMEY

Depuis 02/2010

Responsable du pôle acquisition/fidélisation clients Web Digital Virgo (pôle de 10 personnes)

Digital Virgo entertainment propose, dans une dizaine de pays, des produits culturels grands publics, accessibles via internet sous forme d'abonnement, et disponibles sur les terminaux fixes et mobiles.

Sites : playvod.com / ParuVendu.fr / virginmega.fr / jeu-a-telecharger.com /http://mega-giochi.it/ ...



07/2009-11/2009

Directeur pôle interactif Agence FOULEACCESS

Fouleaccess est une agence plurimédia, filiale du groupe M (WPP)

- Mise en place de l'offre Internet

- Définition du business plan

- Élaboration des recommandations clients (Mercedes, Franprix, Ford, Rolex)

- Mise en place des campagnes (suivi/bilan)

- Partenariats



02/2008-06/2009

Directeur Média PERFEO

PERFEO est une agence de communication spécialisée sur internet (SNCM, vacances Bleues, Hexafi, leaderink,...)



- Création et direction du pôle conseil média (2 consultants)

- Réponse aux problématiques d'acquisition et de fidélisation des annonceurs par l'utilisation de tous les leviers disponibles sur internet (Pub, e-mailing, liens sponsorisés, référencement naturel, affiliation, réseaux sociaux, blogs, jeux concours,...).

- Commercialisation des recommandations pour les clients de l'agence

- Participation aux compétitions menées par l'agence(grands comptes) : élaboration des recommandations et présentation.

- Gestion de la marge brute du portefeuille clients

- Mise en place de partenariats avec les fournisseurs (régies, outils)





2003-2008 : Directeur des Partenariats, EDATIS

(Prestataire technologique global pour la diffusion, le tracking et l’optimisation des campagnes de communication online).



2002-2003 : Directeur de clientèle CONSODATA/ACXIOM



1999-2002 : Directeur de clientèle 24/7 Real Media



Mes compétences :

E-mailing

Ecrm

Affiliation

Stratégie internet

Réseaux sociaux

SEM

Webmarketing

SEO

Management

Recommandation du plan media

Partenariats stratégiques