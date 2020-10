Avec 4 ans dexpérience (en France et à létranger), mes compétences me permettent de saisir une grande diversité denjeux dans des fonctions transversales et multidisciplinaires.



Je souhaite désormais étendre mon savoir-faire en gestion des risques afin daccompagner la prise de décision stratégique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.