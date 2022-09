Pierre-Alexis REROLLE

Bonjour, bienvenue sur mon profil,



Je suis un « produit de synthèse » qui selon la définition officielle est obtenu par la réaction chimique de plusieurs corps, et n'a pas d'équivalent dans la nature.

En d'autres termes, après un passage dans l'armée, je suis le fruit dune triple expérience : commerciale, managériale et ressources humaines. Un profil atypique avec peu d'équivalent.



Avec passion, j'ai managé pendant 17 ans des équipes régionales en ayant toujours à cœur de recruter des femmes et des hommes engagés, de les faire réussir et de les faire évoluer. Puis pendant quatre ans, j'ai souhaité changer de métier et j'ai rejoint le monde des RH pour contribuer à la réussite de l'entreprise dans le domaine incontournable du développement des compétences.



Fort de ces expériences et d'expertises acquises, je me consacre désormais avec beaucoup d'enthousiasme à aider les entreprises à recruter



Si nous travaillons ensemble, ce sera avec méthode pour répondre aux enjeux de vos recrutements.

- De la première étape, à savoir la découverte de votre entreprise afin de déterminer le profil idéal qui s'adaptera à son environnement,

- A la dernière étape, à savoir le suivi post intégration . Car mon accompagnement peut, si vous le souhaitez, se prolonger.



Lune de mes convictions est qu'il faut recruter des personnes qui adhèrent aux valeurs et au mode de fonctionnement de l'entreprise, elles doivent pouvoir s'intégrer harmonieusement à leur future équipe et faire un vrai binôme avec leur manager. C'est tout aussi important que de prendre le temps de déterminer ensemble les aptitudes et les compétences nécessaires pour assumer pleinement le poste.



Je suis affilié à un partenaire de proximité, UMANEO qui s'attache à concevoir des solutions RH adaptées à chacun de ses clients. Nous partageons les mêmes valeurs humaines. C'est ici https://www.umaneo.fr/les-consultants-du-reseau/



Pour me contacter :

- Tel : 07.87.50.62.23

- Mail : parerolle@umaneo.fr



Si vous êtes candidat potentiel en quête dévolution ou si vous avez soif de changement, n'hésitez pas à me contacter pour faire connaissance et échanger ensemble.



A bientôt !