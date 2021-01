Pierre-André LECLERC

Mon parcours professionnel rattaché à une fonction financière et du transport de marchandises est en lien avec votre offre demploi.

Après avoir terminé mes études en école de commerce, jai commencé à travailler en Allemagne durant mon stage de fin détude chez Geodis BM à Stuttgart pendant 6 mois, comme affréteur de transport routier entre la France et lAllemagne. Mon rôle consistait à assurer lacheminement de transport de marchandises pour un sous-traitant automobile et un fabricant de jouets.

Jai travaillé par la suite chez Fret SNCF Deutschland, entreprise de fret ferroviaire de la SNCF à Francfort pendant 7 mois, ou jai assisté les commerciaux dans le montage de leur plan de transport européen avec la mise en place dun logiciel de référencement client.

Cette expérience ma permis de rejoindre par la suite lentreprise Fret SNCF Benelux à Rotterdam pendant un peu moins de 2 ans. Jy ai exercé ma fonction de contrôleur de gestion opérationnel sur deux filiales, les filiales belge et néerlandaise. Mes missions étaient délaborer les provisions lors des clôtures mensuelles, deffectuer la remontée des états financiers à la maison mère et enfin la préparation des budgets.

Cest par la suite que je revenu en France pour rejoindre Euro Cargo Rail, première opérateur de fret ferroviaire en France et filiale de la Deutsche Bahn à Paris pendant 4 ans et 8 mois. Jai exercé les postes de contrôleur de gestion production et contrôleur de gestion des ventes. Lors de cette expérience jai pu effectuer un stage au service de la planification de la trésorerie au siège de la Deutsche Bahn à Berlin.

Mon dernier poste fut en tant que contrôleur de gestion des ventes pour lentreprise de transport de voyageurs TGV Lyria dont les lactionnaires sont la SNCF et les chemins de fer fédéraux suisses. Je moccupais principalement des ventes, du reporting financier et de lanalyse Business de lentreprise.