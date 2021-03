Pierre-André LEROY

J'interviens auprès des entreprises, des associations et des particuliers dans plusieurs domaines



Audit de sites WEB : études des mécanismes de sécurité, de sauvegarde et de restaurations, Synthèse et rédaction et aide à la mise en place des mesures correctives.



Sites WEB : J'assure la conception et le développement de solutions Internet (sites, applications...). Je me démarque par le souci permanent de la cohérence technique, graphique et sémantique (TGS), un recours préférentiel au référencement naturel, la création et mise en place de sites adaptatifs (en responsive design) sous très courts délais.

Mes tarifs sont particulièrement compétitifs.



Assistance dépannage : Je fais de l'assistance et du dépannage de toutes natures (configuration d'équipement, restauration de service, conseils, formations ciblées.) ; administrateur Linux, j'assure aussi des prestations de Webmaster.



Intervenants en entreprises : J'assure aussi des remplacements de techniciens sur toute la Bretagne dans les postes suivants : Administrateur réseau, Administrateur Web, Technicien Installateur, Webmaster, Gestionnaire de contenu, Helpdesk



Ingénieur diplômé en informatique : J'assure également la conduite de projet numérique.



En tant qu'expert indépendant, je suis en mesure de rédiger des expressions de besoin et réaliser des audits.



Mon site : www.intechs.fr

Mail : leroy@intechs.fr



Dans le domaine associatif :

- je suis travaille pour l'association Goupil qui lutte contre la fracture numérique (site web : www.Goupil-ere.org).



Mes compétences :

Animation de formations

Management

Rédaction technique

Résistance stress

Organisation d'évènements

Développement web

Réseaux informatiques & sécurité

Conseil

Linux, Windows (XP, 7. 8.1)

Suites bureautiques (Microsoft et libre)

Microsoft Project

Joomla, Wordpress

HTML5, CSS, PHP, Javascript, MySQL

Audit; organisation, prévention

Réseaux sociaux

Gestion de la relation client

Rédaction

Conduite de projet