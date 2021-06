Pierre-Antoine BAFFAUT

Bonjour,



En quelques mots...



J'ai créé en 2011 Etincelle du Voyage. C'est en premier lieu une entreprise de conseil et de réalisation, majoritairement électriques, pour la plaisance. Les enjeux sont de proposer aux propriétaire, armateurs ou navigants, l'autonomie, la sécurité, et le simplicité dont ils ont besoin. Pour l'expérience pratique j'utilise surtout mon métier de marin. Mais j'ai aussi l'ambition de proposition un travail de qualité, contrôlé, et fondé sur des bases solides. Pour cela je me prévaux de 15 années d'expérience en électronique automobile chez le premier équipementier mondial, Continental, comme ingénieur.



Ceci s'inscrit dans un projet plus large: j'ai passé le "capitaine 200 Voile", ou skipper pro (ex-BPPV). Il est validé depuis 2015 et je navigue régulièrement comme skipper, surtout en accompagnement - c'est à dire sur des bateaux de propriétaire qui ont besoin ponctuellement d'une compétence particulière. Ca peut être pour une traversée longue, une prise en main d'un bateau récemment acquis, ou encore pour accompagner des amis ou de la famille à qui le bateau est prêté. Occasionnellement, j'effectue aussi des convoyages. Etincelle du Voyage est titulaire d'un "rôle d'entreprise" auprès des Affaires Maritimes pour proposer ces navigations professionnelles.



L'ambition à terme est d'organiser des croisières scientifiques, en voilier, afin d'étudier certains problèmes environnementaux. Parmi les thèmes envisagés :

- Réaliser des études sur les plaques de déchets plastiques qui se créent dans les vortex de courants océaniques. Ces concentrations sont impressionnantes mais mal connues: causes et effets, durée de vie, tout reste à comprendre.

- Effectuer des points de mesure ponctuels d'épaisseur de neige et de glace sur la banquise afin d'aider à la compréhension des signaux enregistrés par les satellites altimétriques. On connait assez bien l'étendue de la banquise, mais pas son épaisseur, donc son volume. C'est une donnée très importante dans les modèles climatiques, et de nombreuses équipes de recherche y travaillent.



Salutations marines

Pierre Antoine



