Pierre Antoine Gaffory PAG

Www.manoirdelaroseraie.com ''LUXE CALME ET VOLUPTE''



1- Depuis le 1 er Janvier 2006 à ce jour: Directeur Général d'un hôtel restaurant quatre étoiles Châteaux et hôtels Collection dans la drôme provençale(Grignan):

Le Manoir de la Roseraie(18 chambres; 3 suites) et ''La Rotonde du Manoir'' son restaurant gastronomique.(Michelin; Gault Millau; Bottin Gourmand; Tables et Auberges de France; Guide Hubert; Table Remarquable Chateaux et Hôtels Collection Groupe Alain Ducasse...)

Organisation de séminaires.





site: www.manoirdelaroseraie.com



2-Simultanément depuis novembre 2006 à ce jour:Consulting pour la mise en place et la création d'un hôtel trois étoiles 45 chambres avec restaurant gastronomique en Ardèche. Hotel Helvie/Restaurant Le Vivarais.

Référencé aussi à Châteaux et hôtels Collection qui a ouvert ses portes le 05/07/2007.

Obtention d'une étoile au Michelin en 2015 avec le chef Stéphane Polly





www.hotel-helvie.com



Membre de la confrérie du Nougat de Montélimar.

Membre du réseau ''Séminaires de caractères en Drôme '' .

Membre du conseil d'administrationde l'Office de Tourisme du Pays de Grignan.

Membre du conseil d'administration de l'Office de Tourisme de Montélimar.

Membre du Comité Prestige Rhone Alpes.

Membre de l'Espace Consulaire Chambre de Commerce de la Drôme.

Membre du conseil d'administration de la Drôme Provençale.

Membre de BNI France



3- Depuis 1999 à ce jour: Membre du comité de direction et membre du conseil d'administration du CASINO DE VALS LES BAINS.



www.casinodevals.fr



1995-1999:Directeur d'un site de restauration et d'animation du casino de vals les bains

Création: suivi de chantier- réferencement fournisseurs-recrutement- Management

Mise en place d'un concept de restauration type brasserie.



1993-1995 :

Responsable commercial France d'un fabricant de produits industriels

1991-1993 :

Sales Manager : Société d'Import Export de produits industriels et techniques :

Pty Industrial Progress and Technics à Johannesburg

1989-1991 :

Gestionnaire d'une entreprise de restauration.

Management de 15 personnes

1987 -1989 :

Manager en restauration rapide : Burger King

30 personnes (formateur en management)

1986-1987 :

Responsable commercial d'une société de services en informatique









www.facebook.com/ManoirdelaRoseraie





Marié

Une enfant



Mes compétences :

Voyages

Paris

Histoire

Gastronomie

Poésie

Luxe