Pierre-Antoine ROUSSEL

Spécialisé dans la gestion de flotte automobiles et location longue durée de véhicules à destination des professionnels de tous horizons (TPE/PME, créations, professions libérales, etc.).



BLC Automotive est votre partenaire professionnel de proximité au quotidien en proposant une solution étendue et sur mesure pour répondre à vos besoins.

- Durée

- Kilométrages

- LLD/LOA

- Entretien / pneumatiques / garantie sur la durée du contrat etc.



Nous louons tout type de véhicules utilitaires, voitures particulières, voiture sociétés.