Pierre BAILLY

Avec une formation de base en gestion, puis un diplôme d'école de commerce, j'ai occupé différentes fonctions dans une Direction Régionale RENAULT SA en Développement de Réseau commercial, Animation de réseau APV, Marketing et distribution véhicule.

Après un riche parcours dans des fonctions support, j'ai décidé de me mettre au commandes en mai 2010 d'une équipe commerciale au sein d'une business unit comme Chef de Ventes Véhicules Neuf au sein d'un établissement Renault Rétail Group commercialisant 4000 véhicules, avec une équipe de 20 conseillers commerciaux et 25 Agents de la marque.

En mai 2013 j'ai rejoint le Sud de la france pour occuper la fonction de Responsable Marketing et Communication sur une plaque de 2 concessions et 4 sites.

Depuis Novembre 2020 j'ai rejoint la direction de limmobilier RRG en tant que Conseiller Maintenance des Installations sur les régions de Lyon Marseille Nice Toulouse Montpellier

Mon rôle est dassister les responsables des établissements et filiales de RRG pour lacquisition de matériel, de mobilier et doutillage spécialisé, de participer aux opérations de maintenance, rénovation et construction des sites exploités par les établissements et filiales de RRG et d'intervenir dans les chantiers immobiliers dès que loutil de travail de létablissement est concerné (agencement, mobilier, outillage,).



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Automobile

COMMERCE

Commerce Automobile

Commercial

Développement réseau

Management

Management de la qualité

Qualité

Réseau Commercial

Vente

Vente automobile