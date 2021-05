Pierre BARFUSS

Etudiant en 2ème année de DUT Gestion Logistique et Transport sur le site d'AIX EN PROVENCE.



J'envisage de réaliser ma 3ème année de licence dans le domaine de l'Organisation ainsi que de la Gestion des ACHATS et des APPROVISIONNEMENTS.



Des aides de l'ETAT sont disponibles et rendent la formation d'un ALTERNANT presque gratuite.



C'est pourquoi, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise possédant un service ACHAT.



Pour plus d'informations veuillez me contacter par :



- mail : pierre560@hotmail.fr



- téléphone : 06 79 93 10 29