Pierre BAUER

Graphiste polyvalent et créatif avant tout.



Après un parcours assez atypique, beaucoup d'autodidactisme et une énorme dose de passion,

j'ai eu l'occasion d'occuper des postes aussi variés qu'enrichissants sur le plan professionnel.



Davantage orienté web, tout en ayant une forte capacité d'adaptation, il est dit de moi que mes points forts résident en ma créativité et ma sensibilité hors normes, ma rapidité et mon aisance relationnelle...



https://www.pierrebauer.fr





Mes compétences :

Adobe Illustrator

Photographie

Graphisme

Adobe Photoshop

Design graphique

Communication

Création

Design

Management

Adobe After Effects

PLV

Adobe InDesign

Axure

Wordpress

Web design

Subime Text

SQL

Personal Home Page

Cascading Style Sheets

Axure RP