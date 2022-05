Directeur Technique bénéficiant de plus de 15 ans d'expérience multi industries, je dispose d'une bonne compréhension des besoins clients et suis force de proposition pour accompagner les entreprises dans leurs réalisations et son développement. Mon parcours au sein de PME aux ambitions nationales et internationales ma permis d'appréhender de nombreux domaines de responsabilités et de participer à leurs expansions structurelles.