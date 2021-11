Pierre BLUTEAU

Je suis diplômé d'école d'ingénieur en informatique, passionné des nouvelles technologies et particulièrement du développement logiciel et web. J'ai travaillé sur plusieurs projets techniques utilisant différentes technologies, dont j'ai apprécié la diversité. J'ai eu l'occasion de participer à la plupart des étapes du cycle de vie d'un projet, à l'avant-vente, aux spécifications au développement comme au support : cela a été l'occasion de découvrir de nombreuses bonnes ou mauvaises pratiques pour chacune. J'ai un grand attrait pour la communication, écrite et orale, et le relationnel. J'aime participer aux processus de formalisation, d'amélioration de l'existant, et découvrir de nouveaux outils et techniques. Le travail en équipe est pour moi une composante essentielle de mon travail. De plus, j'apprécie beaucoup travailler dans un contexte international : une expérience sur un autre continent est en effet un de mes objectifs de carrière.



Mes compétences :

SQL

Informatique

Design Patterns

Java EE