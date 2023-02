Pierre CAZIN

En retraite active après une carrière dans la Distribution, le Marketing et le Merchandising puis l'Enseignement supérieur, aussi bien comme salarié en Entreprise qu'à mon compte en qualité de Cabinet Conseil et Formateur,résidant maintenant en Provence, je souhaite mettre à disposition mes compétences et expérience au profit soit :

- d'une part de petites / moyennes entreprises (production, négoce, commerces...) cherchant à bénéficier d'un oeil externe pour améliorer les performances de leur entreprise.

- d'autre part de particuliers, jeunes ou adultes, en recherche de leur avenir (et ce, à titre bénévole)



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Merchandising

Enseignement universitaire

Conseil Marketing ou merchandising

Accompagnement individuel